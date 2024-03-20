Özgür Özel’in konuşması Ekrem İmamoğlu’nu hatırlattı! İmamoğlu da 14 Mayıs’ta “kazanıyoruz” demişti

Trabzon'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu'nun dilinden düşürmediği "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" ifadelerini tekrarladı. Özel, ayrıca anketlerde önde olduklarını da öne sürdü.

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