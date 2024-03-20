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Özgür Özel’in konuşması Ekrem İmamoğlu’nu hatırlattı! İmamoğlu da 14 Mayıs’ta “kazanıyoruz” demişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 21:08
Trabzon'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu'nun dilinden düşürmediği "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" ifadelerini tekrarladı. Özel, ayrıca anketlerde önde olduklarını da öne sürdü.
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