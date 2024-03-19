İstanbul "Murat Kurum" mu diyecek "Ekrem İmamoğlu" mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber'de anlattı

Şu anda araştırma sonuçlarında İstanbul'a bakıldığında gerçekten at başı giden bir yarış var. Biz geçtiğimiz Perşembe günü açıklamıştık Arka Plan Programı'nda A Haber ekranlarında Sayın Murat Kurum'un 0,5 yani yarım puan bir avantajı gözüküyor. Ama 11 günlük bir zaman dilimi var bunun içerisinde yapılacak hatalar veya ortaya konulacak başarılı bir performans bu farkın açılmasını sağlayacaktır yani hatadan kastım her iki tarafın da yapma ihtimali var.