19 Mart 2024, Salı
İstanbul "Murat Kurum" mu diyecek "Ekrem İmamoğlu" mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber'de anlattı
Yerel seçimler için son düzlüğe girildi. Hangi ilde hangi aday kazanmaya daha yakın? İstanbul'da anketlerde son durum ne? Son 10 günde ne değişecek? Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında büyükşehirlerin analizini yaptı.
Giriş Tarihi: 19.03.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 22:29
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