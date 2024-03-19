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Haberler Galeri İstanbul "Murat Kurum" mu diyecek "Ekrem İmamoğlu" mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber'de anlattı

İstanbul "Murat Kurum" mu diyecek "Ekrem İmamoğlu" mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber'de anlattı

Yerel seçimler için son düzlüğe girildi. Hangi ilde hangi aday kazanmaya daha yakın? İstanbul'da anketlerde son durum ne? Son 10 günde ne değişecek? Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında büyükşehirlerin analizini yaptı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.03.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 22:29
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İstanbul Murat Kurum mu diyecek Ekrem İmamoğlu mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber’de anlattı

31 Mart yerel seçim az bir zaman kaldı. Hangi ilde hangi aday kazanmaya daha yakın? İstanbul "Murat Kurum" mu diyecek "Ekrem İmamoğlu" mu?

SON 11 GÜN: BÜYÜKŞEHİRLERİN ANALİZİ

Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul Murat Kurum mu diyecek Ekrem İmamoğlu mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber’de anlattı

Şu anda araştırma sonuçlarında İstanbul'a bakıldığında gerçekten at başı giden bir yarış var. Biz geçtiğimiz Perşembe günü açıklamıştık Arka Plan Programı'nda A Haber ekranlarında Sayın Murat Kurum'un 0,5 yani yarım puan bir avantajı gözüküyor. Ama 11 günlük bir zaman dilimi var bunun içerisinde yapılacak hatalar veya ortaya konulacak başarılı bir performans bu farkın açılmasını sağlayacaktır yani hatadan kastım her iki tarafın da yapma ihtimali var.

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İstanbul Murat Kurum mu diyecek Ekrem İmamoğlu mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber’de anlattı

İVME YUKARI YÖNLÜ GİDİYOR

Sayın Murat Kurum kampanyasını çok pozitif bir şekilde yürütüyor öncelikle bunu söylemek lazım. Sadece İstanbul diyerek İstanbul'un sorunlarına odaklandığını ve buna çözüm önerileri getireceğini vatandaşta oluşturmuş durumda. Her geçen gün de ivme yukarı yönlü gidiyor.

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İstanbul Murat Kurum mu diyecek Ekrem İmamoğlu mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber’de anlattı

KAFA KAFAYA MÜCADELE

Murat Kurum ilk açıklandığında aday olarak ilan edildiğinde araştırma sonuçlarında bizim gördüğümüz benim gördüğüm araştırma sonuçlarında geriden geliyordu ama bu farkı çok hızlı bir şekilde kapattı şu anda at başı kafa kafaya giden bir mücadelenin olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz İstanbul için.

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İstanbul Murat Kurum mu diyecek Ekrem İmamoğlu mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber’de anlattı

ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Muhalefetin sarıldığı konu iktidar karşıtlığı üzerinden Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalefet seçmenini konsolide ederek 5 yıl boyunca gerçekleştiremedikleri belediyecilik hizmetlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Vatandaşa o 5 yılda iyileştiremedikleri yaşam konforunun hesabını vermemek için konuyu stratejiyi genel siyasete çekip polemiklerden beslenme üzerine ben özellikle CHP'de bir strateji görüyorum.