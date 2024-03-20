Murat Kurum’un sesini taklit edip vatandaşa oyun oynadılar! CHP’liler bunu da yaptı: 2 bin TL yolladım PTT’den çekin

VATANDAŞA OYUN OYNADILAR!

Öte yandan seçim süreci sadece kirli pazarlıklara sahne olmuyor. Gelen bilgiye göre vatandaşı yanıltmak için kimilerinin ilginç yöntemlere başvurduğu anlaşıldı.

Bazı CHP'lilerin vatandaşları cep telefonlarından aradıkları ve yanıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Önce Murat Kurum'un sesi taklit edildi ve vatandaşlar telefondan arandı.

"2 BİN TL YOLLADIM PTT'DEN ÇEKİN"

Ardından ise vatandaşlar "Size 2.000 TL yolladım PTT'den çekin" denilerek PTT şubelerine yönlendirildi.

PTT şubelerine çok sayıda bu yönde şikayet geldiği öğrenildi. Bu tür manipülasyonlarla vatandaşta Murat Kurum'a yönelik olumsuz algı oluşturulma girişimi tepki çekti.