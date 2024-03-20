Murat Kurum'un sesini taklit edip vatandaşa oyun oynadılar! CHP'liler bunu da yaptı: 2 bin TL yolladım PTT'den çekin
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Son düzlükte kirli ittifak ve pazarlıkların yanında bu kadarına da pes dedirten bir olay daha yaşandı. Bazı CHP'lilerin Murat Kurum'un sesini yapay zekayla taklit ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştığı öğrenildi.
31 Mart yerel seçimlerine artık son 10 gün kaldı. Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek toy kullanacak.
KİRLİ PAZARLIKLAR YİNE DEVREDE
Bu seçim dönemi de kirli pazarlık ve ittifaklara sahne oldu. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in "Kent Uzlaşısı" adı altında yaptığı ittifak çok konuşuldu.
VATANDAŞA OYUN OYNADILAR!
Öte yandan seçim süreci sadece kirli pazarlıklara sahne olmuyor. Gelen bilgiye göre vatandaşı yanıltmak için kimilerinin ilginç yöntemlere başvurduğu anlaşıldı.
Bazı CHP'lilerin vatandaşları cep telefonlarından aradıkları ve yanıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Önce Murat Kurum'un sesi taklit edildi ve vatandaşlar telefondan arandı.
"2 BİN TL YOLLADIM PTT'DEN ÇEKİN"
Ardından ise vatandaşlar "Size 2.000 TL yolladım PTT'den çekin" denilerek PTT şubelerine yönlendirildi.
PTT şubelerine çok sayıda bu yönde şikayet geldiği öğrenildi. Bu tür manipülasyonlarla vatandaşta Murat Kurum'a yönelik olumsuz algı oluşturulma girişimi tepki çekti.
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