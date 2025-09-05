05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel okullarda zam hesabı değişti: "Kayıt için zorunlu bağış alınamaz"
Özel okullarda zam hesabı değişti: Kayıt için zorunlu bağış alınamaz

Özel okullarda zam hesabı değişti: "Kayıt için zorunlu bağış alınamaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 21:17
Okullar pazartesi günü açılıyor. İlk gün eğitim-öğretim saat 10:00’da başlayacak ve 15:00’te sona erecek. İstanbul özelinde alınan bu karar, trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu; diğer illeri kapsamıyor. Bu dönemde kıyafet yönetmeliğinden zil sesine kadar pek çok yenilik hayata geçirildi ve planlanan değişiklikler duyuruldu. En dikkat çekeni ise zorunlu eğitim süresiyle ilgili yapılacak düzenleme oldu. Ayrıca özel okul ücretlerinin hesaplanma yöntemi de değiştirildi. İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel okullarda zam hesabı değişti: Kayıt için zorunlu bağış alınamaz
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özgür Özel yeni parti mi kuruyor?
Özgür Özel yeni parti mi kuruyor?
İhraç için bir şeyler bulacağız
"İhraç için bir şeyler bulacağız "
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam!
Maydonoz döner satışa çıktı!
Maydonoz döner satışa çıktı!
Cumhuriyet Savcısı Kayhan’a son görev!
Cumhuriyet Savcısı Kayhan'a son görev!
ASSAN’a askeri casusluk soruşturması
ASSAN'a askeri casusluk soruşturması
Altay tankı seri üretime başladı!
Altay tankı seri üretime başladı!
Terörsüz Türkiye komisyonu kimleri dinleyecek?
Terörsüz Türkiye komisyonu kimleri dinleyecek?
Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz’de çekilme kararı!
Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'de çekilme kararı!
Bakan Fidan’dan, Bakan Güler’e ziyaret
Bakan Fidan'dan, Bakan Güler’e ziyaret
Özel ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Partililere mühürlü zarf dağıtıldı
Özel ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Partililere mühürlü zarf dağıtıldı
Daha Fazla Video Göster