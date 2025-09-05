Özel okullarda zam hesabı değişti: "Kayıt için zorunlu bağış alınamaz"

Okullar pazartesi günü açılıyor. İlk gün eğitim-öğretim saat 10:00’da başlayacak ve 15:00’te sona erecek. İstanbul özelinde alınan bu karar, trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu; diğer illeri kapsamıyor. Bu dönemde kıyafet yönetmeliğinden zil sesine kadar pek çok yenilik hayata geçirildi ve planlanan değişiklikler duyuruldu. En dikkat çekeni ise zorunlu eğitim süresiyle ilgili yapılacak düzenleme oldu. Ayrıca özel okul ücretlerinin hesaplanma yöntemi de değiştirildi. İşte ayrıntılar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN