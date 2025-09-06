Özel okullarda zam hesabı değişti! Aralık ayı ÜFE-TÜFE’si baz alınacak

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Trafik sıkışıklığı yaşanmaması için sadece İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çalacak. Bu yıl kıyafet yönetmeliğinden, zil sesine kadar farklı yenilik var. Bu yeniliklerin en dikkati çekeni ise zorunlu eğitim süresiyle ilgili yapılacak değişiklik. Özel okul ücretleriyle ilgili ücret hesaplaması da değişti. İşte ayrıntılar…

