06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel okullarda zam hesabı değişti! Aralık ayı ÜFE-TÜFE’si baz alınacak
Özel okullarda zam hesabı değişti! Aralık ayı ÜFE-TÜFE’si baz alınacak

Özel okullarda zam hesabı değişti! Aralık ayı ÜFE-TÜFE’si baz alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 08:35
Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Trafik sıkışıklığı yaşanmaması için sadece İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çalacak. Bu yıl kıyafet yönetmeliğinden, zil sesine kadar farklı yenilik var. Bu yeniliklerin en dikkati çekeni ise zorunlu eğitim süresiyle ilgili yapılacak değişiklik. Özel okul ücretleriyle ilgili ücret hesaplaması da değişti. İşte ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel okullarda zam hesabı değişti! Aralık ayı ÜFE-TÜFE’si baz alınacak
Maydonoz Döner satışa çıktı!
Maydonoz Döner satışa çıktı!
300 bininci konut teslim edilecek!
300 bininci konut teslim edilecek!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler
ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın avukatı savunma yaptı
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı savunma yaptı
Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor
"Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor"
CHP’de olağanüstü kurultay kararı!
CHP'de olağanüstü kurultay kararı!
Başkan Erdoğan, şehit Süleyman Yılmaz’ın eşiyle görüştü!
Başkan Erdoğan, şehit Süleyman Yılmaz’ın eşiyle görüştü!
Kastamonu Devrekani’de 80 konutluk TOKİ projesi başladı
Kastamonu Devrekani’de 80 konutluk TOKİ projesi başladı
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Daha Fazla Video Göster