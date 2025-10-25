Özdemir: “‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda konuştu. Türkiye Yüzyılı’nın bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu kutlu yolculuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ömrümüz oldukça sürecek” dedi. AK Parti döneminde eğitimden sağlığa, savunma sanayiden enerjiye kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Özdemir, “AK Parti öncesinde sadece birer hayal olan reformlar bugün birer gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı. “Yaparsa AK Parti yapar” sözünün milletin hafızasında yer ettiğini söyleyen Özdemir, yerel seçimlere de vurgu yaptı. “Hizmetsizlikten bitap düşmüş İstanbul’u yeniden AK belediyecilikle buluşturup ayağa kaldıracağız” diyen Özdemir, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha Cumhurbaşkanımız yapacağız inşallah” dedi.

