25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özdemir: “‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı”
Özdemir: ‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı

Özdemir: “‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 17:42
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda konuştu. Türkiye Yüzyılı’nın bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu kutlu yolculuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ömrümüz oldukça sürecek” dedi. AK Parti döneminde eğitimden sağlığa, savunma sanayiden enerjiye kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Özdemir, “AK Parti öncesinde sadece birer hayal olan reformlar bugün birer gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı. “Yaparsa AK Parti yapar” sözünün milletin hafızasında yer ettiğini söyleyen Özdemir, yerel seçimlere de vurgu yaptı. “Hizmetsizlikten bitap düşmüş İstanbul’u yeniden AK belediyecilikle buluşturup ayağa kaldıracağız” diyen Özdemir, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha Cumhurbaşkanımız yapacağız inşallah” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özdemir: ‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı
‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı
“‘Yaparsa AK Parti yapar’ sözü siyasi tarihimizin gerçeği olarak hafızalara kazındı”
Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz
“Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz”
Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor
“Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor”
CHP hakkında şikayet listesi uzun
"CHP hakkında şikayet listesi uzun"
Başkan Erdoğan: Dünyada Türkiye’siz denklem kurulamıyor
Başkan Erdoğan: Dünyada Türkiye'siz denklem kurulamıyor
Modern şehirler Çanakkale’de!
Modern şehirler Çanakkale'de!
Türkiye’ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler!
Türkiye'ye çağ atlatacak güç: Nadir elementler!
Provokasyonların başrolünde Ali Mahir Başarır vardı!
Provokasyonların başrolünde Ali Mahir Başarır vardı!
Almanya’nın hedefindeki isim A Haber’de: Her an tutuklanabilirim!
Almanya'nın hedefindeki isim A Haber'de: Her an tutuklanabilirim!
Tayfun Block 4 bir test atışını daha başardı!
Tayfun Block 4 bir test atışını daha başardı!
Almanya Başbakanı Merz Türkiye’ye geliyor!
Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geliyor!
Başkan Erdoğan DEM heyetiyle ne konuşacak?
Başkan Erdoğan DEM heyetiyle ne konuşacak?
Daha Fazla Video Göster