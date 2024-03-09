09 Mart 2024, Cumartesi
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Oy pusulaları ilk kez A Haber’de! En Uzun Pusula İstanbul’da en kısa Şırnak’ta
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçimlerin en önemli unsuru olan oy pusulaları da basıldı. Pusula boyutu kapsamında birinciliği İstanbul aldı. 49 adayın yarışacağı İstanbul için hazırlanan oy pusulası yaklaşık bir metre uzunluğunda. A Haber muhabiri Tülay Ağaooğlu ve AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel 31 Mart pusulasını ilk kez A Haber’de gösterdi.