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Osmaniye’de kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek?

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 17:22
Osmaniye'de bin 351 konut aralıkta hak sahiplerine verilecek. Peki muhalefet Osmaniye'deki çalışmaları neden hedef aldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz değerlendirdi.
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