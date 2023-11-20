Osmaniye’de kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek?

Osmaniye'de bin 351 konut aralıkta hak sahiplerine verilecek. Peki muhalefet Osmaniye'deki çalışmaları neden hedef aldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz değerlendirdi.

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