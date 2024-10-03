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Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı ve vurulan üsler

Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı ve vurulan üsler

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 09:54
Orta Doğu adeta ateş çemberi. Katliamcı İsrail devleti her an her yere bomba atıyor. Dün Gazze, Lübnan ve Suriye hedef alınan yerler arasındaydı. Lübnan’daki saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail bir suikast daha düzenledi. Bu kez Hizbullah lideri Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir öldürüldü. Suriye’de Rusya’ya ait olduğu iddia edilen mühimmat deposunu vurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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