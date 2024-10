Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı ve vurulan üsler

Orta Doğu adeta ateş çemberi. Katliamcı İsrail devleti her an her yere bomba atıyor. Dün Gazze, Lübnan ve Suriye hedef alınan yerler arasındaydı. Lübnan’daki saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail bir suikast daha düzenledi. Bu kez Hizbullah lideri Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir öldürüldü. Suriye’de Rusya’ya ait olduğu iddia edilen mühimmat deposunu vurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

