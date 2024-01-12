Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?

ABD ve İngiltere saldırınsa Husiler nasıl karşılık verecek? Bölgesel bir savaşa dönüşür mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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