12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?

Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 11:39
ABD ve İngiltere saldırınsa Husiler nasıl karşılık verecek? Bölgesel bir savaşa dönüşür mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?
Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?
SKK ve BAĞ-KUR emeklisine zam!
SKK ve BAĞ-KUR emeklisine zam!
CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı
CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı
Demiryolu müjdesi
Demiryolu müjdesi
Gizli fon dolandırıcılığı davası
Gizli fon dolandırıcılığı davası
Yemen sokakları ne durumda?
Yemen sokakları ne durumda?
Dehşet anları kamerada
Dehşet anları kamerada
Savaş yayılacak mı? Uzmanlar yorumladı
Savaş yayılacak mı? Uzmanlar yorumladı
İsrail soykırımı savunacak!
İsrail soykırımı savunacak!
Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne?
Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne?
Epstein olayı ne? Listede kimler var?
Epstein olayı ne? Listede kimler var?
Dünya savaş tarihine geçen uçak hırsızlığı
Dünya savaş tarihine geçen uçak hırsızlığı
Daha Fazla Video Göster