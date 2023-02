Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem! Obruk Köyü’nde hasar oluştu

Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremde Obruk Köyü’nde hasar oluştu. A Haber depremin merkez üssü olan o noktaya gitti ve köy muhtarına mikrofon uzattı. Muhtar Mustafa Ergen, “Dün yaşanan depremden sonra komutanlarımız hasar tespiti için köyümüze gelmiştiler. Onlarla beraberdik bugün yaşanan deprem anında. Bir anda alttan vurma gibi olan bir deprem yaşadık. Şiddetli oldu ama yıkıcı olmadı bazı yerlerde çatlaklara yol açtı. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Devletimiz tüm imkanlarıyla buraya geldi. AK Parti milletvekilleri, AFAD ambulanslar ve jandarma hemen buraya geldi. Kaymakam hemen buraya intikal etti. Devletimiz burada ve bize her konuda yardımcı oluyor. Şükür bir can ve mal kaybı yaşanmadı. İnsanlarımızda tedirginlik var.” dedi.

