25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem! Obruk Köyü’nde hasar oluştu

Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem! Obruk Köyü’nde hasar oluştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 15:43
Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremde Obruk Köyü’nde hasar oluştu. A Haber depremin merkez üssü olan o noktaya gitti ve köy muhtarına mikrofon uzattı. Muhtar Mustafa Ergen, “Dün yaşanan depremden sonra komutanlarımız hasar tespiti için köyümüze gelmiştiler. Onlarla beraberdik bugün yaşanan deprem anında. Bir anda alttan vurma gibi olan bir deprem yaşadık. Şiddetli oldu ama yıkıcı olmadı bazı yerlerde çatlaklara yol açtı. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Devletimiz tüm imkanlarıyla buraya geldi. AK Parti milletvekilleri, AFAD ambulanslar ve jandarma hemen buraya geldi. Kaymakam hemen buraya intikal etti. Devletimiz burada ve bize her konuda yardımcı oluyor. Şükür bir can ve mal kaybı yaşanmadı. İnsanlarımızda tedirginlik var.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP yandaşı Halk TV’de skandal yayın!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın!
Başkan Erdoğan Aliyev’le İstanbul’da görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev'le İstanbul'da görüştü
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
184 kişi tutuklandı
"184 kişi tutuklandı"
İşte yıkıma yol açan fay kırığı
İşte yıkıma yol açan fay kırığı
Depremde caminin 3 yüzü yıkıldı!
Depremde caminin 3 yüzü yıkıldı!
Niğde depremi bağımsız bir deprem
"Niğde depremi bağımsız bir deprem"
Mal ve can kaybı var mı?
Mal ve can kaybı var mı?
Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem!
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem!
A Haber’e bağlana Sözbilir’den önemli açıklama
A Haber'e bağlana Sözbilir'den önemli açıklama
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Malatya’da bir deprem daha!
Malatya’da bir deprem daha!
Daha Fazla Video Göster