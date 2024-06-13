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Yalı soygunu planlayıcısı kamerada! Soruşturmada gözaltı sayısı arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 15:11
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda 130 milyon liralık dövizin çalınmasıyla ilgili yeni gelişmeler var. A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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