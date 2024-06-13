Türkiye'nin "deprem röntgeni" çekildi! En riskli şehirler hangileri?

Türkiye'nin yer hareketleri uzay teknolojileri kullanılarak gözlemlenirken deprem açısından en riskli iller belli oldu. Peki o iller hangileri yapılan çalışmalardan hangi bilgiler elde edildi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.

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