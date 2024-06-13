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Türkiye'nin "deprem röntgeni" çekildi! En riskli şehirler hangileri?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 13.06.2024 13:50
Türkiye'nin yer hareketleri uzay teknolojileri kullanılarak gözlemlenirken deprem açısından en riskli iller belli oldu. Peki o iller hangileri yapılan çalışmalardan hangi bilgiler elde edildi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
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