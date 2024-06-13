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9 günlük Kurban Bayramı tatili turizmi canlandırdı! Rezervasyonlar ne durumda?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 13.06.2024 15:07
9 günlük Kurban Bayramı tatili turizmi de canlandırdı. Dokuz günlük tatil boyunca yaklaşık 35 milyon kişinin yollarda olması otel doluluğunun ise Yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Peki rezervasyonlarda son durum ne? İşte tüm ayrıntılar…
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