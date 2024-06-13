13 Haziran 2024, Perşembe
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Bayram öncesi sahte para uyarısı! Emniyet ekipleri mağdur olmaması vatandaşı uyarıyor
Pazar günü Kurban Bayramı’nı karşılayacağız. Kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Dolandırıcılar ise sahte parayı piyasaya sürerek hem besicileri hem de kurbanlık alanları mağdur ediyor. Emniyet ekiplerinin uyarıları var. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.