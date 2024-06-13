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Başkan Erdoğan İspanya'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 15:36
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü. A Haber Spikeri Banu El, İspanya’daki atmosferi anlattı.
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