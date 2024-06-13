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Başkan Erdoğan'dan provokatif soru soran İspanyol gazeteciye ders niteliğinde ayar! "Başını sallama bak ben dik duruyorum"

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İspanyol bir gazetecinin eli kanlı terör tutukluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sorusuna çok sert cevap veren Erdoğan, "Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir. Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum." dedi.
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