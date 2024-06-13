13 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Emine Erdoğan'dan İspanya Başbakanı’nın eşi ile Prado Müzesi’ne ziyaret! "Müzedeki her eser İspanya’nın geçmişinden bir kesit"
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e dün gitti. Emine Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Madrid’deki Prado Müzesi’ni ziyaret etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi’ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya’nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.