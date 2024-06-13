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Emine Erdoğan'dan İspanya Başbakanı’nın eşi ile Prado Müzesi’ne ziyaret! "Müzedeki her eser İspanya’nın geçmişinden bir kesit"

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 18:41
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e dün gitti. Emine Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Madrid’deki Prado Müzesi’ni ziyaret etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi’ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya’nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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