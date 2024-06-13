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Başkan Erdoğan'dan İspanya'da Gazze sözleri: Ateşkes kararı kağıtta kalmamalı! BM İsrail’e gerekli baskıyı yapmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 16:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giderek İspanya Başbakanı Sanchez ile Moncloa Sarayı'nda bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenlerken Başkan Erdoğan ve Sanchez Gazze konusunda iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan Gazze için desteği nedeniyle NATO üyelerine çağrı yaparken "İspanya'yı örnek alın" mesajını verdi. Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamlar sonrası ateşkesin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan "BMGK İsrail'e baskı yapmalı" dedi. Diğer yandan toplantının sonuna doğru İspanyol gazetecinin provokatif sorusuna tokat gibi cevap verdi.
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