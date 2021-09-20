New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj’dan Başkan Erdoğan’a övgü

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu. Burada elin kanlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj da Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.