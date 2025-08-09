09 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Netanyahu işgal planını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
Netanyahu işgal planını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?

Netanyahu işgal planını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 10:43
Mısır’ın İsrail ile ticaret anlaşması yapması, Katil Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planın onaylanması, ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin’in görüşmesi gibi dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.
