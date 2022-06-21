21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları NATO'da Türkiye toplantısı! Brüksel'deki üçlü zirvenin perde arkasında neler yaşandı?

NATO'da Türkiye toplantısı! Brüksel'deki üçlü zirvenin perde arkasında neler yaşandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2022 13:21
Son dakika haberine göre: Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç’ten yetkililer bir araya geldi. Peki görüşmede neler konuşuldu? Kritik zirvenin perde arkasında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mehmet Çek değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zirvenin perde arkasında neler yaşandı?
Zirvenin perde arkasında neler yaşandı?
Samsun-Amasya tren seferleri başladı!
Samsun-Amasya tren seferleri başladı!
FETÖ’nün yalanına servetini kaybetti!
FETÖ’nün yalanına servetini kaybetti!
Suriye’nin kuzeyinde terör tünelleri!
Suriye'nin kuzeyinde terör tünelleri!
Haksız tahrik isyanı: Kabul edilemez
Haksız tahrik isyanı: Kabul edilemez
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert tepki:
Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki:
ABD’nin hayali savaşı mı?
ABD’nin hayali savaşı mı?
2 Temmuz oyunu! Sakın imza atmayın
2 Temmuz oyunu! Sakın imza atmayın
CHP geri adım attı!
CHP geri adım attı!
CHP’li Tanrıkulu’na sert tepki!
CHP’li Tanrıkulu’na sert tepki!
Leopar bakın ne hale geldi!
Leopar bakın ne hale geldi!
İsveç uslanmıyor! Yine PKK...
İsveç uslanmıyor! Yine PKK...
Daha Fazla Video Göster