NATO'da Türkiye toplantısı! Brüksel'deki üçlü zirvenin perde arkasında neler yaşandı?

Son dakika haberine göre: Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç’ten yetkililer bir araya geldi. Peki görüşmede neler konuşuldu? Kritik zirvenin perde arkasında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mehmet Çek değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN