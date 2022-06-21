21 Haziran 2022, Salı
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NATO'da Türkiye toplantısı! Brüksel'deki üçlü zirvenin perde arkasında neler yaşandı?
Son dakika haberine göre: Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç’ten yetkililer bir araya geldi. Peki görüşmede neler konuşuldu? Kritik zirvenin perde arkasında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mehmet Çek değerlendirdi.