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NATO Deniz Kuvvetleri Komutası Türkiye’ye geçti! TCG Sancaktar gemisi görevde olacak

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Giriş: 20.01.2023 14:44
NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutası bir yıllığına İngiltere'den Türkiye'ye geçti. Harp filosu komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Türkiye'nin NATO için önemine dikkat çekti.
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