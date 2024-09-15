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Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi!

Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 18:16
Soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalışan 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 2 kişiden 1'i (Hediye Güran) adliyeye sevk edildi.
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Narin’in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi!
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