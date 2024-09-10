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Narin'in mezarında hüzün hakim!

Narin'in mezarında hüzün hakim!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 17:44
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma daha da derinleşti. Aile üyeleri dahil 24 zanlının sorgusu sürüyor. Narin'in cansız bedeni itirafçının verdiği bilgilerle bulunmuştu. Güvenlik güçlerinin itirafçıyı bulması da önemli ayrıntılar içeriyor. Söz A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’de…
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