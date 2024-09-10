10 Eylül 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Narin'in mezarında hüzün hakim!
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma daha da derinleşti. Aile üyeleri dahil 24 zanlının sorgusu sürüyor. Narin'in cansız bedeni itirafçının verdiği bilgilerle bulunmuştu. Güvenlik güçlerinin itirafçıyı bulması da önemli ayrıntılar içeriyor. Söz A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’de…