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Myanmar’da yıllar sonra yeniden askeri rejim! Peki Myanmar’da neler oluyor?

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Giriş: 20.02.2021 14:49
Güncelleme:20.02.2021 14:57
Dünya basını 1 Şubat'tan bu yana Myanmar'da gerçekleşen askeri darbeyi tartışıyor. Özellikle darbenin neden gerçekleştiği konusunda farklı görüşler var. Halihazırda parlamentoda ekili olduğu bilinen ordu yönetime neden el koydu? A Haber’in hazırladığı Perspektif programı bu hafta Myanmar'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Parlamento yeni oturuma başlarken Myanmar'da bugünün demokrasiye atılan bir adım olması gerekiyordu. Ama bunun yerine ordu bir darbe başlattı ve Nobel ödüllü lider şimdi hapishaneye geri döndü.

Burma ya da bilinen adıyla Myanmar, Hindistan, Bangladeş, Çin, Laos ve Tayland ile sınırı olan Güneydoğu asya'nın en karmaşık ülkelerinden biri 2011'de oluşturulan demokratik yönetimle, 50 yıllık baskıcı rejimlerin geride bırakıldığı umulmuştu. Ama şimdi ülkede yeniden korku iklimi hakim.

Myanmar'da 10 yıl önce iktidarı sivil bir hükümete devreden ordu, 1 Şubat'ta yönetime yeniden el koydu. Gerekçeyse kasım ayında yapılan seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları ancak bu iddiaları destekleyen çok az kanıtları var. Buna rağmen yönetime el koyan ordu bir yıl boyunca olağanüstü hal ilan etti.

Ülkenin fiili lideri San Suu Çii ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki ama parlamentoda etkili bir güce sahip olan ordu neden darbe yaptı? Ve daha da önemlisi, bundan sonra ne olacak?

Devlet Konseyi Başkanı Suu Çii aslında siyasi kariyeri boyunca sürekli askerlerin hedefi oldu. 15 yıl boyunca ev hapsinde tutuldu. Kendisi bir Budist olan Suu Çii, askeri diktatörlüğe karşı gösterdiği barışçıl çabalar nedeniyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Yıllarca hem ülkesinde hem de uluslararası basında önemli politik aktörler arasında gösterildi. 2014 yılında yayınlanan Forbs dergisinde dünyanın 61'nci en güçlü kadını olarak seçildi. Suu Çii sanat dünyasını da etkilemeyi başarmış bir isim ünlü müzik grubu U2, "All that you can't leave behind" albümündeki "Walk on adlı" şarkısını Suu Çii'ye adadı.

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