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Myanmar darbesinin ilk anları! Dünyanın konuştuğu video

'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü , Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordunun, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi. Dünyanın gözü Myanmar'da ike bir beden öğretmeni, aerobik yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. O anlar ülkede viral oldu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Myanmar darbesinin ilk anları! Dünyanın konuştuğu video

Myanmar'da beden öğretmeni olan Khing Hnin Wai aerobik yaptığı sırada farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. Wai'nin internet üzerinden aerobik yaptığı anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini kaydetti. Videonun yayınlandığı gün ise ülkede ordu yönetime el koydu. Beden öğretmeni Wai'nin daha önce aynı yerde 11 ay boyunca çok sayıda çekim yaptığını açıkladı. O anlar ülkede viral oldu.

Myanmar darbesinin ilk anları! Dünyanın konuştuğu video MYANMAR DARBESİNİN İLK ANLARI! DÜNYANIN KONUŞTUĞU VİDEO

ÜLKEDE ASKER YÖNETİME EL KOYDU

53 milyon nüfuslu Asya ülkesi Myanmar'da, resmi adı "Tatmadaw" olan askeri kuvvetler, dün sabah darbe gerçekleştirdi. Ordu ilk açıklamasında, bir yıllık olağanüstü hal ilan ederek yönetime el koyduğunu, bir yılın sonunda seçimlerin yapılacağını duyurdu. Darbe, Myanmar'da ordu ile sivil hükümet arasında 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan genel seçimlerde hile yapılıp yapılmadığı tartışmalarının üzerine gerçekleşti.

Myanmar son dakika | Askeri darbe yönetime el koydu! MYANMAR SON DAKİKA | ASKERİ DARBE YÖNETİME EL KOYDU!
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