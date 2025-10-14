14 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Murat Karayalçın’dan “şaibeli kurultay” açıklaması: Kim oylamada hile yaptıysa cezalandırılmalı
SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'deki şaibeli kurultay tartışmaları ile ilgili konuştu. ''Oylamaya hile karıştırılması kabul edilecek bir şey değil.'' dedi. ''kim oylamaya hile karıştırdıysa ortaya çıkarılması ve bu kişilerin cezalandırılması gerekiyor. ''ifadelerini kullandı.