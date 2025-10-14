Murat Karayalçın’dan “şaibeli kurultay” açıklaması: Kim oylamada hile yaptıysa cezalandırılmalı

SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'deki şaibeli kurultay tartışmaları ile ilgili konuştu. ''Oylamaya hile karıştırılması kabul edilecek bir şey değil.'' dedi. ''kim oylamaya hile karıştırdıysa ortaya çıkarılması ve bu kişilerin cezalandırılması gerekiyor. ''ifadelerini kullandı.

