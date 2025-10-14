14 Ekim 2025, Salı

Murat Karayalçın’dan şaibeli kurultay açıklaması: Kim oylamada hile yaptıysa cezalandırılmalı

Murat Karayalçın’dan “şaibeli kurultay” açıklaması: Kim oylamada hile yaptıysa cezalandırılmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 14:22
SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'deki şaibeli kurultay tartışmaları ile ilgili konuştu. ''Oylamaya hile karıştırılması kabul edilecek bir şey değil.'' dedi. ''kim oylamaya hile karıştırdıysa ortaya çıkarılması ve bu kişilerin cezalandırılması gerekiyor. ''ifadelerini kullandı.
