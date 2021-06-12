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Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki "ittifak" çelişkisi neden?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2021 13:06
Güncelleme:12.06.2021 13:21
Yaklaşık bir yıldır ülke gündemini erken seçim çağrıları ile meşgul eden muhalefette krizler bitmiyor. CHP ve İYİ Parti yöneticileri arasında ''Bizim Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olmalı'' mesajları verilirken HDP’nin de ''ortak aday'' denkleminde yer almak istemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki erken seçim talimatı nereden? Kaos ittifakının aktörleri kim? Muhalefet HDP-PKK ilişkisini neden görmezden geliyor? Millet İttifakı'ndaki çatlak 2023'e nasıl yansıyacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik değerlendirdi.
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