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Muhalefet karşıysa Türkiye kazanıyor!

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Giriş: 25.12.2022 08:53
CHP'nin başını çektiği takoz muhalefetinin akıllara ziyan itirazlarla yapımını engellemeye çalıştığı projeler her alanda Türkiye'ye çağ atlattı. 21 yıllık AK Parti iktidarının eser ve hizmet siyaseti 'hayal' denilenleri gerçeğe dönüştürdü. Savunma Sanayi projelerini, "Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür" diyerek küçümseyen muhalefetin aksine bu alandaki ihracat rakamımız 3 milyar doların üzerine çıktı.
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Muhalefet karşıysa Türkiye kazanıyor!
Muhalefet karşıysa Türkiye kazanıyor!
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