Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Antalya'dan ayrıldıktan sonra gerçek sınav başlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Parlamenterler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'ndan yenilenebilir enerji yatırımlarına, deprem bölgesinde tamamlanan 455 bin konut ve iş yerinden şehirlerin iklim direncine kadar birçok başlığa değinen Kurum, “Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak” dedi.