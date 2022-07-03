MSB’den orman yangınlarıyla mücadeleye “Herkül” ve “Uçan Kale” desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, harekat ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak büyük orman yangınlarına müdahale görevi için C-130 E Hercules tipi 2 uçak ve aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen Chinook’ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.