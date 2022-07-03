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MSB’den orman yangınlarıyla mücadeleye “Herkül” ve “Uçan Kale” desteği

İHA
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Giriş: 03.07.2022 15:32
Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, harekat ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak büyük orman yangınlarına müdahale görevi için C-130 E Hercules tipi 2 uçak ve aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen Chinook’ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.
MSB’den “Herkül” ve “Uçan Kale” desteği
MSB’den “Herkül” ve “Uçan Kale” desteği
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