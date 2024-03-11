MSB’de sürpriz toplantı! Yaşar Güler, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı Hakan Fidan bir araya geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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