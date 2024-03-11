11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB’de sürpriz toplantı! Yaşar Güler, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bir araya geldi

MSB’de sürpriz toplantı! Yaşar Güler, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bir araya geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 15:43
Milli Savunma Bakanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı Hakan Fidan bir araya geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
81 ilden topraklarla Türkiye haritası!
81 ilden topraklarla Türkiye haritası!
MSB’de sürpriz toplantı!
MSB’de sürpriz toplantı!
AK Parti’ye 1000 yeni üye
AK Parti’ye 1000 yeni üye
Yenimahalle halkının beklentileri neler?
Yenimahalle halkının beklentileri neler?
Yunan heyeti Ankara’da!
Yunan heyeti Ankara'da!
KENTSEL DÖNÜŞÜM! 2012’den beri neler yapıldı!
KENTSEL DÖNÜŞÜM! 2012’den beri neler yapıldı!
İstanbul’da Ramazan pidesi denetimi!
İstanbul'da Ramazan pidesi denetimi!
İsveç NATO’nun 32. üyesi oldu! Bayrağı göndere böyle çekildi
İsveç NATO’nun 32. üyesi oldu! Bayrağı göndere böyle çekildi
Teröre karşı sınır hattına beton duvar
Teröre karşı sınır hattına beton duvar
İşte CHP’deki delege borsasının görüntüsü
İşte CHP'deki delege borsasının görüntüsü
Niğde Aladağlar’da kayak faciası
Niğde Aladağlar'da kayak faciası
Başkan Erdoğan, Miçotakis’i Külliye’de kabul edecek
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'de kabul edecek
Daha Fazla Video Göster