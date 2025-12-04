04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz

MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 13:25
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Yunanistan açısından bir tehdit oluşturduğunu öne süren Dendias, Ege Denizi’ndeki yüzlerce adaya füze konuşlandırmayı planladıklarını söyledi. Dendias’ın bu sözlerine Millî Savunma Bakanlığı’ndan net bir yanıt geldi. Ayrıntılar için Ankara’ya dönüyoruz; A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktaracak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
ABONE OL
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
CHP’nin A takımı MYK’da kimler olacak?
CHP'nin A takımı MYK'da kimler olacak?
Bahçeli: CHP’ye arınma çağrısı doğrudur
Bahçeli: CHP'ye arınma çağrısı doğrudur
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB’den flaş mesajlar
MSB'den flaş mesajlar
Türkiye Sudan için sesini yükseltiyor
"Türkiye Sudan için sesini yükseltiyor"
İmralı’ya giden heyet komisyona bilgi verecek
İmralı'ya giden heyet komisyona bilgi verecek
Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı
"Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı"
Tepki çeken Barzani ziyareti sonrası A Haber’de çarpıcı analiz
Tepki çeken Barzani ziyareti sonrası A Haber'de çarpıcı analiz
İşte ASELSAN’ın mobil röntgen cihazları
İşte ASELSAN'ın mobil röntgen cihazları
11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda!
11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda!
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Daha Fazla Video Göster