MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Yunanistan açısından bir tehdit oluşturduğunu öne süren Dendias, Ege Denizi’ndeki yüzlerce adaya füze konuşlandırmayı planladıklarını söyledi. Dendias’ın bu sözlerine Millî Savunma Bakanlığı’ndan net bir yanıt geldi. Ayrıntılar için Ankara’ya dönüyoruz; A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktaracak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN