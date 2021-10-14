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MSB “Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatının” görüntülerini paylaştı

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Giriş: 14.10.2021 22:18
Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi. Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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