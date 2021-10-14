Çin ve Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Sibirya kıyılarında "Ortak Deniz 2021" tatbikatı başladı

ABD'YE GÖZDAĞI

ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarına ve askeri güç politikasına eleştiri yönelten iki ülkenin, Washington yönetiminin İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı kapsamında Pasifik'te Avustralya'nın nükleer denizaltı filosu kurmasına yardım edeceğini ilan ettiği bir dönemde ortak tatbikat düzenlemesi dikkat çekiyor.



