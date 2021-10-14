14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin ve Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Sibirya kıyılarında "Ortak Deniz 2021" tatbikatı başladı

Çin ve Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Sibirya kıyılarında "Ortak Deniz 2021" tatbikatı başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
ABONE OL
Çin ve Rusya’dan ABD’ye gözdağı! Sibirya kıyılarında Ortak Deniz 2021 tatbikatı başladı

Çin ve Rusya'nın Sibirya kıyılarında ortak deniz tatbikatı başlattığı bildirildi. ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarına ve askeri güç politikasına eleştiri yönelten iki ülkenin, Washington yönetiminin İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı kapsamında Pasifik'te Avustralya'nın nükleer denizaltı filosu kurmasına yardım edeceğini ilan ettiği bir dönemde ortak tatbikat düzenlemesi dikkat çekiyor.

Global Times gazetesinin haberine göre, "Ortak Deniz 2021" adı verilen tatbikat, Rusya'nın Vladivostok şehri açığındaki Büyük Petro Körfezi'nde düzenleniyor.

Tatbikatın, Çin ve Rus donanmalarının haberleşme, mayından korunma, uçaksavar ve denizaltısavar kapasitelerini kullanarak, ortak manevra ve deniz hedeflerine ortak ateş kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Çin'in denizaltısavar uçaklarını ve 10 bin tonu aşan muhrip gemilerini ilk kez yurt dışında görevlendiği tatbikat, pazar gününe kadar sürecek.

ABD'YE GÖZDAĞI

ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarına ve askeri güç politikasına eleştiri yönelten iki ülkenin, Washington yönetiminin İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı kapsamında Pasifik'te Avustralya'nın nükleer denizaltı filosu kurmasına yardım edeceğini ilan ettiği bir dönemde ortak tatbikat düzenlemesi dikkat çekiyor.

Savaş gemileri Çin’e karşı bölgede! Dört süper güç savaş için birleşti SAVAŞ GEMİLERİ ÇİN'E KARŞI BÖLGEDE! DÖRT SÜPER GÜÇ SAVAŞ İÇİN BİRLEŞTİ

Putin Avrupa’daki enerji krizinin nedenini duyurdu PUTİN AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİNİN NEDENİNİ DUYURDU
Putin Avrupa’daki enerji krizinin nedenini duyurdu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA