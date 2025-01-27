MİT’ten siber casusluk operasyonu! İstanbul ve İzmir’de 5 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk faaliyetlerine ilişkin operasyonlarını sürdürüyor. MİT'in koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile işbirliği içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında, avukatlar için tasarlanmış ve “Avatar” ya da “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yöneticileri ve geliştiricileri de dahil olmak üzere İstanbul ve İzmir'de 5 kişi tutuklandı.

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