06 Temmuz 2021, Salı
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MİT ve Emniyet'ten Adana’da müthiş operasyon! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı
Son dakika haberine göre Adana’da bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ şüphelisi mezarlıkta yakalandı. Teröristin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi. Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.'nin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’den sonra grubu toparlamaya çalıştığı belirlendi.