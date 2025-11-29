29 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 16:00
TBMM’ye sunulan 11. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak büyük bir düzenleme getiriyor. 1 Ocak 2016 öncesi ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. 1,5 milyon kişinin borcu affedilirken devlet 3,2 milyar liralık alacağından vazgeçiyor. Paket, geçici koruma altındakiler için yeni sağlık katılım payı uygulamasını da içeriyor.
