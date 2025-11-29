Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor

TBMM’ye sunulan 11. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak büyük bir düzenleme getiriyor. 1 Ocak 2016 öncesi ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. 1,5 milyon kişinin borcu affedilirken devlet 3,2 milyar liralık alacağından vazgeçiyor. Paket, geçici koruma altındakiler için yeni sağlık katılım payı uygulamasını da içeriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN