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Milli Savunma Bakanlığından 'Azerbaycan' videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız

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Giriş: 28.09.2020 10:41
Güncelleme:28.09.2020 10:56
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

Can kardeşlerimizin yanındayız
"Can kardeşlerimizin yanındayız"
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