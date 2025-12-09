09 Aralık 2025, Salı
Bakan Tunç duyurdu! Adli emanetlerde banka sistemi modeli
Giriş: 09.12.2025 12:26
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyelerdeki adli emanetlerle ilgili teftiş sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında "Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız. Mesela bankalarda kasaların güvenliği üç anahtarla sağlanıyor, üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracağız." dedi.