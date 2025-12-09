Bakan Tunç duyurdu! Adli emanetlerde banka sistemi modeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyelerdeki adli emanetlerle ilgili teftiş sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında "Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız. Mesela bankalarda kasaların güvenliği üç anahtarla sağlanıyor, üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracağız." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN