Büyükçekmece vurgunu milat oldu! Adli emanetlerde 3 anahtarlı yeni dönem hazırlığı

Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan 150 milyon liralık vurgunun ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, ülke genelindeki adli emanetlerde başlatılan teftiş sürecini ve üzerinde çalışılan yeni güvenlik sisteminin detaylarını aktardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına dikkat çeken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Büyükçekmece'deki olayın bir "milat" kabul edildiğini ve tüm Türkiye'deki adliyelerde eksikliklerin tespiti için geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını belirtti.

Bakanlığın, suistimallerin önüne geçmek için bankalardaki kasa sistemine benzer yeni bir yapı üzerinde çalıştığını ifade eden Ramazan Almaçayır, sistemin detaylarını şöyle paylaştı:

"Mevcut sistemde adli emanet bürosu zimmetlenen kişiye tek bir anahtar veriliyor ve o kişi depoya tek başına girebiliyor. Ancak üzerinde çalışılan yeni sistemde 3 anahtar bulunması planlanıyor. Bu kurala göre, deponun açılabilmesi için üç farklı görevlinin bir araya gelmesi gerekecek. Böylece bireysel inisiyatifle yapılabilecek hırsızlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor."

ÇALINAN ZİYNET EŞYALARININ TÜRKİYE'DE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Büyükçekmece'deki soruşturmaya dair notlarını da paylaşan Ramazan Almaçayır, şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığını, baş şüpheli kâtip Erdal T. ve eşinin ise olaydan günler sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığının belirlendiğini aktardı. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulduğu ve İnterpol'ün devreye girmesiyle iade sürecinin başlayacağı belirtildi.

Soruşturma makamlarının yürüttüğü tahkikata değinen Ramazan Almaçayır, çalınan yüklü miktardaki altının henüz yurt dışına çıkarılamamış olabileceğine dikkat çekti.

Ramazan Almaçayır, "Bu kadar büyük bir meblağın kuyumcular aracılığıyla bozdurulması durumunda emniyete bildirim yapılması yasal bir zorunluluk. Ancak şu ana kadar polise veya savcılığa böyle bir ihbar ulaşmadı. Altınların bir yerde saklandığı veya suç ortaklarına devredildiği ihtimali üzerinde duruluyor." ifadelerini kullandı.

ADALAR VE KULA ADLİYELERİNDEKİ DİĞER VAKALAR

Ramazan Almaçayır, Büyükçekmece dışındaki diğer adli emanet hırsızlıklarına da değindi. Adalar Adliyesi'nde bir kâtibin silahları çaldığını ve Büyükçekmece'deki olayın duyulmasının ardından kendiliğinden teslim olduğunu belirtti. Söz konusu kâtibin silahları intihar amacıyla aldığını iddia ettiğini söyleyen Ramazan Almaçayır, kayıp olan 9 silahın akıbetinin henüz belli olmadığını vurguladı.

Kula Adliyesi'ndeki vakada ise bir personelin zimmetine geçirdiği 6,5 milyon lirayı sanal kumar ve kripto bahis sitelerinde kaybettiği bilgisini paylaşan Ramazan Almaçayır, bu kişinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Süreç, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin hazırlayacağı raporlar ve yeni güvenlik sisteminin hayata geçirilmesiyle devam edecek.