Van ve Antalya’da peş peşe sarsıntılar! Prof. Dr. Ersoy’dan kritik değerlendirme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 11:48
7 ve 8 Aralık tarihlerinde Van-Tuşba (4,6), Antalya-Serik (4,9), Antalya-Konyaaltı (4,3) ve Akdeniz'de (3,6) meydana gelen depremler korkuya yol açtı. Tali faylar büyük deprem üretir mi? ve Yıkıcı depremlerin kaynağı Girit-Rodos hattı mı? soruları gündeme gelirken; A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy hangi fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve yaşanan hareketliliğin ne mesaj verdiğini değerlendirdi.
