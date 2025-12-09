09 Aralık 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Van ve Antalya'da peş peşe sarsıntılar! Prof. Dr. Ersoy'dan kritik değerlendirme
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 11:48
7 ve 8 Aralık tarihlerinde Van-Tuşba (4,6), Antalya-Serik (4,9), Antalya-Konyaaltı (4,3) ve Akdeniz'de (3,6) meydana gelen depremler korkuya yol açtı. Tali faylar büyük deprem üretir mi? ve Yıkıcı depremlerin kaynağı Girit-Rodos hattı mı? soruları gündeme gelirken; A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy hangi fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve yaşanan hareketliliğin ne mesaj verdiğini değerlendirdi.