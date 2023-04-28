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Milli projelere verilen isimler açıklanacak! Gözler Başkan Erdoğan’da

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 11:13
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs'ta milli projelerin isimlerini açıklayacak. Peki hangi projelere ne ad verildi? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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