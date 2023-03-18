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Milli Muharip Uçak piste indi tanıtımı nisan ayında!

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Giriş: 18.03.2023 14:57
Milli Muharip Uçak için 18 Mart'ta düzenlenecek tören deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Ancak uçağın pistteki ilk görüntüleri yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii öncülüğünde TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, Hürjet, ANKA 3 MİUS ve T929 Atak 2 helikopteri gibi dev projeler için tören nisan ayında yapılacak. Törende Hürjet'in ilk uçuşu planlanırken ANKA 3 MİUS'tan da ilk uçuş sürprizi gelebileceği öğrenildi.
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