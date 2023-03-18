Milli Muharip Uçak piste indi tanıtımı nisan ayında!

Milli Muharip Uçak için 18 Mart'ta düzenlenecek tören deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Ancak uçağın pistteki ilk görüntüleri yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii öncülüğünde TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, Hürjet, ANKA 3 MİUS ve T929 Atak 2 helikopteri gibi dev projeler için tören nisan ayında yapılacak. Törende Hürjet'in ilk uçuşu planlanırken ANKA 3 MİUS'tan da ilk uçuş sürprizi gelebileceği öğrenildi.

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