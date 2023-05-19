Milli mücadelenin ilk adımı: Kurtuluş Yolu! Bandırma Vapuru yolculuğunda neler yaşandı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 104 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a gitti. Peki yolculuk sırasında vapurda neler yaşandı? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan tarihçi Ayhan Çırak verdi.

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