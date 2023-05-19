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Milli mücadelenin ilk adımı: Kurtuluş Yolu! Bandırma Vapuru yolculuğunda neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 12:30
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 104 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a gitti. Peki yolculuk sırasında vapurda neler yaşandı? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan tarihçi Ayhan Çırak verdi.
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