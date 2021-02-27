27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması! | Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması! | Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2021 15:26
Güncelleme:27.02.2021 15:33
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Mart'ta başlanması planlanan yüz yüze eğitim tarihinin bir gün ertelenerek 2 Mart olarak değiştirildiğini açıkladı.

1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

MEB'in yüz yüze eğitimin bir gün ertelendiğini belirttiği açıklamasında, "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir" denildi.

Yüz yüze eğitim ertelendi mi? MEB açıkladı
Yüz yüze eğitim ertelendi mi? MEB açıkladı
İkinci cemre suya düşüyor! Hava sıcaklığı nasıl olacak?
İkinci cemre suya düşüyor! Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Grevin nedeni bankamatik memurları mı?
Grevin nedeni bankamatik memurları mı?
CHP'li belediyeler arasında çöp savaşları başladı!
CHP'li belediyeler arasında çöp savaşları başladı!
Kanal İstanbul neden gerekli?
Kanal İstanbul neden gerekli?
Bakan Akar tek atışta vurdu!
Bakan Akar tek atışta vurdu!
CHP'nin çöp ile imtihanı sosyal medyanın dilinde!
CHP'nin çöp ile imtihanı sosyal medyanın dilinde!
AK Parti’de gözler 24 Mart’a çevrildi
AK Parti’de gözler 24 Mart’a çevrildi
Harita üzerinde anlattı! 1 yıl sonra değeri ortaya çıktı
Harita üzerinde anlattı! 1 yıl sonra değeri ortaya çıktı
Maltepe'de 'çöp' krizi!
Maltepe'de 'çöp' krizi!
İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!
İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!
Merakla bekleniyor! Gözler Kabine toplantısında!
Merakla bekleniyor! Gözler Kabine toplantısında!
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ