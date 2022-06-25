25 Haziran 2022, Cumartesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama: Yarısı İstanbul'a olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri yanıtladı. Yaz okulları ne zaman başlayacak, dersler nasıl işlenecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşıladı mı? Geleceğe yönelik eğitim politikaları ve projeler neler? Yüz yüze eğitimde salgınla ilgili hangi projeler hayata geçti? Eğitim mecralarında şiddeti önlemek için neler yapılacak? Öğretmen atamalarıyla ilgili güzel haberi de duyuran Bakan Özer önemli mesjalar verdi.