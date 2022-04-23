Milletin Meclisi 102 yıl önce açıldı! 23 Nisan’a giden süreçte neler yaşandı?

23 Nisan 1920… Türk milletinin unutmayacağı, unutturmayacağı tarihlerden biri. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı, millet egemenliğinin hakim olmasının işaret fişeği 23 Nisan. O tarihte, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ve o Meclis, milletin kurtuluş savaşını yönetti. O günlerde neler yaşandı? İşte tüm detaylar…

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