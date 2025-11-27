27 Kasım 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan Papa'yı resmi törenle karşılayacak
Papa 14. Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Ankara, İstanbul ve İznik’te temaslarda bulunacak Papa, Anıtkabir ziyareti sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanacak. Görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.